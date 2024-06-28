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    Панама — США. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Панама — США

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    Сборные Панамы и США сыграют между собой в рамках второго тура группы C. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Панама

    Сборная Панамы принимает участие на Кубке Америки во второй раз в своей истории. В 2016 году «канальщики» не смогли выйти из группы, заняв третье место в квартете с Аргентиной, Чили и Боливией.

    В первом туре нынешнего розыгрыша Копа Америка сборная Панама уступила Уругваю со счетом 1:3. Единственный гол в составе проигравших забил Мурильо, отличившись на 95-й минуте.

    До старта турнира сборная под руководством испанского специалиста Томаса Кристиансена обыграла Гайану (2:0) и Монтсеррат (3:1) в отборе на ЧМ-2026, а также уступила в товарищеской игре Парагваю (0:1).

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    США

    Сборная США четыре раза принимала участие на Кубке Америки и дважды смогла занять четвертое место, остановившись в шаге от медалей. В 1995 и 2016 годах американцы уступали бронзу сборной Колумбии.

    Во второй раз в истории Кубок Америки происходит на американских полях. Удачно завершился для США матч первого тура против Боливии, в котором «звездно-полосатые» одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Пулишича и Балогуна в первом тайме.

    До Кубка Америки США сыграли два товарищеских матча, но не смогли выиграть ни в одном из них — поражение от Колумбии (1:5) и ничья с Бразилией (1:1).

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету сборной США пять побед, Панама оказалась сильнее в трех случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Панама — США с коэффициентом 1.90.

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