«Ньюкасл» может приобрести защитника «Милана»

этим летом планирует приобрести как минимум одного игрока на позицию центрального защитника.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в шорт-лист английского клуба входит Малик Тшау из «Милана».

При этом источник утверждает, что «Ньюкасл» рассматривает и другие варианты для усиления обороны.

Также отмечается, что переговоры с «Миланом», скорее всего, будут непростыми. У «россонери» нет большого желания продавать 22-летнего футболиста.

Transfermarkt оценивает стоимость Тшау в 25 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 21 матч и отметился одной результативной передачей.