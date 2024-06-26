«Милан» заинтересован в переходе Лукаку

продолжает искать игрока на позицию центрального нападающего.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» рассматривает возможность подписания Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси».

Источник утверждает, что «россонери» заинтересованы в аренде бельгийского нападающего.

При этом известно, что этим летом «Челси» планирует рассматривать предложения о полноценном трансфере Лукаку.

В минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». Сообщалось, что 31-летний форвард может продолжить карьеру в «Наполи».

Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.