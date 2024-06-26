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    «Милан» заинтересован в переходе Лукаку

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    «Милан» продолжает искать игрока на позицию центрального нападающего.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» рассматривает возможность подписания Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси».

    Источник утверждает, что «россонери» заинтересованы в аренде бельгийского нападающего.

    При этом известно, что этим летом «Челси» планирует рассматривать предложения о полноценном трансфере Лукаку.

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    • В минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». Сообщалось, что 31-летний форвард может продолжить карьеру в «Наполи».

    Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.

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