Йордэнеску: Я горжусь быть румыном. Думаю, сейчас гордятся все

Главный тренер сборной Румыниивысказался о матче против Словакии (1:1).

«Такие моменты переживаешь лишь раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в каждом из трех матчей. Спасибо и тем болельщикам, кто остался дома. Я горжусь быть румыном. Думаю, сейчас гордятся все.

Это невероятно. Надеюсь, все это продолжится для нас. Хочу поблагодарить своих игроков, которые проявили характер. Сегодня мы отыгрались, мы никогда не сдаемся. Мы всегда играем от всего сердца. С умом, с расстановкой. И отдаем игре все силы. Мы играем организованно. На этом уровне приходится много бегать, но при этом сохранять осторожность, быстро реагировать на каждый игровой поворот. И мы отреагировали на ура», — приводит слова Йордэнэску пресс-служба УЕФА.

Словакия, Бельгия и Румыния вышли в плей-офф чемпионата Европы с группы Е, а Украина стала последней в своей группе, уступив румынам по дополнительным показателям.