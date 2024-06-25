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    Юран: Сборной Германии было очень тяжело со Швейцарией

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    Известный тренер Сергей Юран высказался о главных фаворитах Евро-2024.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Не могу выделить явного фаворита Евро. Англия своей игрой не убеждает, что они являются явными фаворитами. Может быть, ближе к этому Испания, потому что они идут ровно по игре и результатам.

    Германии было очень тяжело со Швейцарией — мне очень понравились швейцарцы. Италия тоже не убеждает, что это явный полуфиналист или финалист турнира.

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    • На данном этапе Евро могу выделить Испанию. Французам без Мбаппе было сложновато. Португалия по уровню футболистов находится в топе, но тоже к числу явных фаворитов не могу ее отнести. Тем интереснее чемпионат Европы», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

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