Албания — Испания: составы, прогноз, коэффициенты

Хесус Навас Фото: globallookpress.com
Албания: Томаш Стракоша, Иван Балью, Берат Джимсити (капитан), Арлинд Айети, Марио Митай, Юльбер Рамадани, Кристьян Асслани, Ясир Асани, Недим Байрами, Казим Лачи, Рей Манай.
Испания: Давид Райя, Алехандро Гримальдо, Эмерик Ляпорт, Даниэль Вивиан, Хесус Навас (капитан), Микель Мерино, Мартин Субименди, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Хоселу.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет в Дюссельдорфе.
Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.