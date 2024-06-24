Албания — Испания: составы, прогноз, коэффициенты

Появились стартовые составы на матч 3-го тура в группе В чемпионата Европы по футболу между сборными Албании и Испании.

Албания: Томаш Стракоша, Иван Балью, Берат Джимсити (капитан), Арлинд Айети, Марио Митай, Юльбер Рамадани, Кристьян Асслани, Ясир Асани, Недим Байрами, Казим Лачи, Рей Манай.

Испания: Давид Райя, Алехандро Гримальдо, Эмерик Ляпорт, Даниэль Вивиан, Хесус Навас (капитан), Микель Мерино, Мартин Субименди, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Хоселу.

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Игра начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет в Дюссельдорфе.

Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.