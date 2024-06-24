В третьем туре группового этапа Евро-2024 в квартете В сборная Албании сыграет против национальной команды Испании. Встреча состоится 24 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» и начнется в 22:00 по мск. Албания — Испания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Албания

Турнирное положение: Сборная Албании после отлично проведенного отбора продолжает неплохо выступать и в финальной части в очень трудной группе.

В двух первых турах албанцы заработали балл и еще имеют шансы пробиться в плей-офф. Забили они три гола при четырех пропущенных.

Албания — Испания: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 7.004.801.48Бонус$9500

Последние матчи: В первом туре «орлы» уступили со счетом 1:2 сборной Италии, забив первыми уже на первой минуте, но затем дважды пропустив еще до перерыва. А во втором игровом дне они поделили очки с Хорватией, отыгравшись в компенсированное к матчу время — 2:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Стракоша; Хюсай, Айети, Джимшити, Митай; Рамадани, Аслани, Лячи; Байрами, Ходжа, Манай.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За минувшие 11 встреч албанцы смогли победить в пяти из них, но в четырех случаях виктории были добыты в товарищеских играх.

В остальных же шести поединках данного периода они дважды уступали и расписали четыре ничьи. А за последние семь своих поединков в трех случаях они не смогли забить.

Испания

Турнирное положение: Национальная команда Испании досрочно завоевала билет в 1/8 финала, набрав шесть баллов из шести возможных.

«Красная Фурия» выиграла обе проведенных поединка с общим счетом 4:0 и занимает сейчас первую строку в группе.

Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, проведя все голу еще до перерыва, а во втором игровом дне они смогли минимально одолеть Италию со счетом 1:0, благодаря автоголу в начале второй половины игры.

Не сыграют: Хавбек Родри будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Райя; Навас, Вивиан, Ляпорт, Гримальдо; Мерино, Субименди, Ольмо; Торрес, Хоселу, Оярсабаль.

Состояние команды: За минувшие 14 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

В остальных же 13 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и 11 раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.

Статистика для ставок

Испания выиграла у Албании во всех восьми очных противостояниях

Последняя их встреча датирована 2022 годом и тогда испанцы победили в товарняке 2:1

Четыре из пяти предыдущих очных игр этих сборных были верховыми

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.49, победа Албании — 7.50, ничья — 4.74.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.09 соответственно.

Прогноз: Здесь рекомендуем ставить на верховой исход, ведь албанцам нужно играть только на победу, а испанцы обладают отменной атакой и вряд ли уйдут с поля без гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

Прогноз: а вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, так как наверняка обе стороны будут больше настроены на атаку.

Ставка: обе забьют за 2.01.