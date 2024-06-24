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    Албанцы забьют и на этот раз?

    Албания — Испания. Ставка (к. 1.81) и прогноз на тоталы в матче Евро-2024 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Испания
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    Сборная Албании
    В третьем туре группового этапа Евро-2024 в квартете В сборная Албании сыграет против национальной команды Испании. Встреча состоится 24 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» и начнется в 22:00 по мск. Албания — Испания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 24 Июня 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 22:00 Испания

    Испания

  • Мадрид
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    Албания

    Турнирное положение: Сборная Албании после отлично проведенного отбора продолжает неплохо выступать и в финальной части в очень трудной группе.

    В двух первых турах албанцы заработали балл и еще имеют шансы пробиться в плей-офф. Забили они три гола при четырех пропущенных.

    Албания — Испания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В первом туре «орлы» уступили со счетом 1:2 сборной Италии, забив первыми уже на первой минуте, но затем дважды пропустив еще до перерыва. А во втором игровом дне они поделили очки с Хорватией, отыгравшись в компенсированное к матчу время — 2:2.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Ориентировочный состав Стракоша; Хюсай, Айети, Джимшити, Митай; Рамадани, Аслани, Лячи; Байрами, Ходжа, Манай.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: За минувшие 11 встреч албанцы смогли победить в пяти из них, но в четырех случаях виктории были добыты в товарищеских играх.

    В остальных же шести поединках данного периода они дважды уступали и расписали четыре ничьи. А за последние семь своих поединков в трех случаях они не смогли забить.

    Испания

    Турнирное положение: Национальная команда Испании досрочно завоевала билет в 1/8 финала, набрав шесть баллов из шести возможных.

    «Красная Фурия» выиграла обе проведенных поединка с общим счетом 4:0 и занимает сейчас первую строку в группе.

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    • Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, проведя все голу еще до перерыва, а во втором игровом дне они смогли минимально одолеть Италию со счетом 1:0, благодаря автоголу в начале второй половины игры.

    Не сыграют: Хавбек Родри будет отбывать дисквалификацию.

    Ориентировочный состав Райя; Навас, Вивиан, Ляпорт, Гримальдо; Мерино, Субименди, Ольмо; Торрес, Хоселу, Оярсабаль.

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    Состояние команды: За минувшие 14 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

    В остальных же 13 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и 11 раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.

    Статистика для ставок

    • Испания выиграла у Албании во всех восьми очных противостояниях

    • Последняя их встреча датирована 2022 годом и тогда испанцы победили в товарняке 2:1

    • Четыре из пяти предыдущих очных игр этих сборных были верховыми

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.49, победа Албании — 7.50, ничья — 4.74.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.09 соответственно.

    Прогноз: Здесь рекомендуем ставить на верховой исход, ведь албанцам нужно играть только на победу, а испанцы обладают отменной атакой и вряд ли уйдут с поля без гола.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

    Прогноз: а вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, так как наверняка обе стороны будут больше настроены на атаку.

    Ставка: обе забьют за 2.01.

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    Албания — Испания. В третьем туре группового этапа Евро-2024 в квартете В сборная Албании сыграет против национальной команды Испании. Встреча состоится 24 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Албания — Испания с коэффициентом 1.81.
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