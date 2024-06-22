Сегодня в Дортмунде состоится матч второго тура чемпионата Европы между сборными Турции и Португалии. Следить за ходом встречи группы F можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Турция

Сборная Турции начала свое выступление на Евро-2024 с уверенной победы над Грузией со счетом 3:1. Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Голы за Турцию забили Мерт Мюльдюр на 25-й минуте, Арда Гюлер на 65-й минуте и Керем Актюркоглу на 90+7-й минуте. Грузия ответила только одним голом, забитым Жоржем Микаутадзе на 32-й минуте.

Сборная Турции пробилась на Евро-2024, заняв первое место в группе в отборочном турнире. Их статистика в отборе была следующей: 8 игр, 5 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Турки обеспечили себе участие на третьем подряд чемпионате Европы в октябре прошлого года, обыграв на своем поле команду Латвии.

На групповом этапе Евро-2024 сборной Турции предстоит сыграть еще два матча. Сегодня состоится встреча с Португалией, а последний матч группового этапа против Чехии пройдет 26 июня в Гамбурге.

Португалия

Сборная Португалии начала Евро-2024 с нервной победы над Чехией (2:1). Игра была напряженной, сборная Португалии доминировала на поле, но Чехия удивила всех, когда Лукаш Провод забил во втором тайме. Однако португальцы смогли переломить ход матча, обеспечив себе победу благодаря голу Консейсау на 92-й минуте.

Португалия пробилась на Евро-2024, выиграв все 10 матчей в отборочной группе. Они забили 36 голов и пропустили всего два, став самой результативной командой квалификационного этапа.

На групповом этапе Евро-2024 Португалии предстоит сыграть еще два матча. Сегодня подопечным Роберто Мартинеса будет противостоять сборная Турции, а последний матч группового этапа против Грузии состоится 26 июня в Гельзенкирхене.

Личные встречи

Сборные Турции и Португалии встречались между собой 7 раз. На счету португальцев 6 побед, турки оказались сильнее в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Турция — Португалия с коэффициентом 2.03.