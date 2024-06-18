Тренер сборной Грузии: Турция находится под более сильным давлением, чем мы

Главный тренер сборной Грузииподелился ожиданиями от матча с Турцией в первом туре группового этапа Евро-2024.

«Наша команда и Турция проведут первый матч на этом турнире. И я уверен, что они находятся под более сильным давлением, чем мы.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Турция — Грузия

Мы можем долго говорить о сильных сторонах турецкой команды, потому что у них есть много сильных футболистов с отличной техникой.

Это будет большое испытание для нашей команды», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Матч Турция — Грузия пройдет 18 июня в Дортмунде, начало — в 19:00 мск.