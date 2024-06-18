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    • Источник: Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
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    Тренер сборной Грузии: Турция находится под более сильным давлением, чем мы

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    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча с Турцией в первом туре группового этапа Евро-2024.

    Вилли Саньоль
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    Вилли Саньоль

    «Наша команда и Турция проведут первый матч на этом турнире. И я уверен, что они находятся под более сильным давлением, чем мы.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Турция — Грузия

    Мы можем долго говорить о сильных сторонах турецкой команды, потому что у них есть много сильных футболистов с отличной техникой.

    Это будет большое испытание для нашей команды», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

  • Турция — Грузия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Турция — Грузия
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    • Матч Турция — Грузия пройдет 18 июня в Дортмунде, начало — в 19:00 мск.

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