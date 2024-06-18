На чемпионате Европы по футболу в первом туре группы F сойдутся сборные Турции и Грузии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Матч состоится Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 19:00 по московскому. Присоединяйтесь!

До матча

Турция

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы успешно преодолела путь квалификации на Евро-2024, заняв первое место в группе D. Ключевым моментом стала победа в предпоследнем туре над Латвией со счетом 4:0, которая и обеспечила команде участие в третьем подряд чемпионате Европы.

Сборная Турции не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года, уступив в плей-офф квалификации Португалии. На Евро-2020 Турция заняла последнее место в группе, проиграв все три матча — Италии, Уэльсу и Швейцарии. Лучший результат сборной Турции на чемпионатах Европы был достигнут в 2008 году, когда они дошли до полуфинала.

В этом году сборная Турции приняла участие в четырех товарищеских матчах, проиграв три из них — Венгрии (0:1), Австрии (1:6) и Польше (1:2). Встреча со сборной Италии завершилась вничью — 0:0.

Грузия

Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы. В отборочной группе команда заняла четвертое место, но смогла квалифицироваться через стыковые матчи, обыграв Люксембург со счетом 2:0 и Грецию в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

На чемпионате мира 2022 года Грузия не участвовала, так как не смогла пройти отборочный этап. Также команда не играла на чемпионате Европы 2020 года, уступив в финале квалификации Северной Македонии.

В июне Грузия сыграла одну товарищескую встречу, в которой добилась победы над сборной Черногории со счетом 3:1.

Личные встречи

Команды сыграли между собой пять матчей, включая официальные и товарищеские встречи. На счету сборной Турции три победы, один раз выиграла Грузия и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Турция — Грузия с коэффициентом 3.75.