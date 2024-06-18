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    «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

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    Английская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Матчи первого тура АПЛ в сезоне-2024/2025 пройдут с 16 по 19 августа.

    В матче открытия нового сезона «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» лондонский «Фулхэм».

    Центральным матчем стартового тура станет встреча «Челси» и «Манчестер Сити», которая пройдет на «Стэфмфорд Бридж».

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    Полностью календарь АПЛ на сезон-2024/2025 можно посмотреть по ссылке.

    Расписание матчей первого тура АПЛ в сезоне-2024/2025
    x.com/premierleague

    Напомним, в минувшем сезоне чемпионом АПЛ снова стал «Манчестер Сити».

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