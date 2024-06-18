«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

Английскаяопубликовала календарь на новый сезон.

Матчи первого тура АПЛ в сезоне-2024/2025 пройдут с 16 по 19 августа.

В матче открытия нового сезона «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» лондонский «Фулхэм».

Центральным матчем стартового тура станет встреча «Челси» и «Манчестер Сити», которая пройдет на «Стэфмфорд Бридж».

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ипсвичем», а «Арсенал» встретится на своем поле с «Вулверхэмптоном».

Полностью календарь АПЛ на сезон-2024/2025 можно посмотреть по ссылке.

Расписание матчей первого тура АПЛ в сезоне-2024/2025 x.com/premierleague

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом АПЛ снова стал «Манчестер Сити».