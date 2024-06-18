Мбаппе пошутил о выборе маски после травмы носа в матче на Евро-2024

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
В понедельник сборная Франции победила команду Австрии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. В концовке матча Мбаппе неудачно пошел в верховую борьбу и ударился лицом о соперника.
Вышедший на поле врач пытался остановить кровь у футболиста, после чего тот был заменен на 90-й минуте.
«Есть идеи по поводу масок?» — написал Мбаппе в соцсети Х.
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Многие пользователи соцсети Х посоветовали 25-летнему форварду присмотреться к маске из мультфильма «Черепашки-ниндзя». Ранее внешность Мбаппе неоднократно сравнивали с главными героями мультфильма.