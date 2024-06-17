Дешам назвал цели сборной Франции на Евро-2024

Главный тренер сборной Франциирассказал о задачах, которые стоят на предстоящем чемпионате Европы перед его командой.

«Нет, это не мотивация. Целью является сборная Франции с точки зрения того, чего мы достигли и чего мы способны достичь. Есть и другие страны, которые изначально стремятся к победе, как это происходит в таких соревнованиях, как Лига чемпионов.

Каждый год семь или восемь команд ставят перед собой цель выиграть её, и только одна команда может это сделать. Здесь то же самое», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Дидье Дешам имеет уникальный шанс стать первым в истории чемпионом Европы в качестве игрока и главного тренера. Как футболист он побеждал на турнире в 2000 году. Также в его активе победа на чемпионате мира-1998 (игрок) и в 2018 (тренер).

Сборная Франции играет в группе D вместе с Австрией, Польшей и Нидерландами. 17 июня она сыграет с Австрией.