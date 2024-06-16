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    Гол Беллингема обеспечил Англии победу над Сербией на Евро-2024

    Сербия — Англия: счет матча 0:1, обзор гола

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    Сборная Англии одолела Сербию (1:0) в матче группового этапа Евро-2024.

    Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии
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    Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии

    Единственный гол в этом матче англичане забили на 13-й минуте. Вингер сборной Англии Букайо Сака сделал подачу в штрафную, а Джуд Беллингем уверенно вогнал мяч в сетку ворот ударом головой.

    Футбол. Евро-2024. Группа C
    Сербия — Англия 0:1
    Гол: 0:1 Джуд Беллингхэм (13') Сербия: Предраг Райкович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Андрия Живкович (Велько Бирманчевич, 74'), Саша Лукич (Лука Йович, 61'), Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель (Иван Илич, 46'), Филип Костич (Филип Младенович, 43'), Александр Митрович (Душан Тадич, 61'), Душан Влахович Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джуд Беллингхэм (Кобби Майну, 86'), Букайо Сака (Джаррод Боуэн, 76'), Деклан Райс, Трент Александер-Арнольд (Конор Галлахер, 69'), Гарри Кейн, Филип Фоден Предупреждения: Неманья Гудель (39'), Душан Тадич (75'), Dragan Stojkovic (83')

    После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе (3 очка). В следующем матче сборная встретится с Данией 20-го июня.

    Сборная Сербии осталась без набранных очков. В следующем поединке национальная команда сыграет против Словении 20-го числа.

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