Сербия — Англия: счет матча 0:1, обзор гола

Сборнаяодолела(1:0) в матче группового этапа Евро-2024.

Единственный гол в этом матче англичане забили на 13-й минуте. Вингер сборной Англии Букайо Сака сделал подачу в штрафную, а Джуд Беллингем уверенно вогнал мяч в сетку ворот ударом головой.

Футбол. Евро-2024. Группа C Сербия — Англия 0:1 Гол: 0:1 Джуд Беллингхэм (13') Сербия: Предраг Райкович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Андрия Живкович (Велько Бирманчевич, 74'), Саша Лукич (Лука Йович, 61'), Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель (Иван Илич, 46'), Филип Костич (Филип Младенович, 43'), Александр Митрович (Душан Тадич, 61'), Душан Влахович Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джуд Беллингхэм (Кобби Майну, 86'), Букайо Сака (Джаррод Боуэн, 76'), Деклан Райс, Трент Александер-Арнольд (Конор Галлахер, 69'), Гарри Кейн, Филип Фоден Предупреждения: Неманья Гудель (39'), Душан Тадич (75'), Dragan Stojkovic (83')

После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе (3 очка). В следующем матче сборная встретится с Данией 20-го июня.

Сборная Сербии осталась без набранных очков. В следующем поединке национальная команда сыграет против Словении 20-го числа.