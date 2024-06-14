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    «Челси» готов включить в трансфер Олисе одного из своих воспитанников

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    Лондонский «Челси» продолжает интересоваться вингером «Кристал Пэлас» Майкла Олисе и готов включить в сделку одного из своих футболистов.

    Майкл Олисе
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    Майкл Олисе

    Как сообщает журналист Сами Мокбель в соцсети, в качестве компенсации за 22-летнего полузащитника «синие» готовы отдать своего воспитанника Тревора Чалобу или албанского нападающего Армандо Брою.

    «Челси» намерен как можно быстрее закончить сделку, так как на Олисе также претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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  • 10/06/2024

    • Майкл Олисе стал игроком «Кристал Пэлас» летом 2021 года, перейдя «Рединга» за € 9,3 млн. В минувшем сезоне сыграл 19 матчей в РПЛ, забил 10 мячей, сделал 6 ассистов. На Transfermarkt он стоит € 50 млн.

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