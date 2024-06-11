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    Юран: Мог перейти в «Ливерпуль», но оказался в «Бенфике»

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» вспомнил, что у него была возможность оказаться в АПЛ и играть за «Ливерпуль».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Самый статусный клуб, куда вы могли перейти? Лондонский "Арсенал"? Нет. Пожалуй, "Ливерпуль". Именно туда я должен был уезжать из киевского "Динамо". Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как "Бенфика" предложила за меня больше денег.

    Не жалели потом о таком повороте? Да нет, зачем? "Бенфика" тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали», — рассказал Юран «СЭ».

    Сергей Юран выступал за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.

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