Юран: Мог перейти в «Ливерпуль», но оказался в «Бенфике»

Бывший нападающий сборной Россиив интервью «СЭ» вспомнил, что у него была возможность оказаться в АПЛ и играть за «Ливерпуль».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Юран Фото: sportarena.com

«Самый статусный клуб, куда вы могли перейти? Лондонский "Арсенал"? Нет. Пожалуй, "Ливерпуль". Именно туда я должен был уезжать из киевского "Динамо". Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как "Бенфика" предложила за меня больше денег.

Не жалели потом о таком повороте? Да нет, зачем? "Бенфика" тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали», — рассказал Юран «СЭ».

Сергей Юран выступал за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.