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    Нагельсман: Я не позволю начать какие-либо обсуждения на тему Нойера, даже если кто-то попытается это сделать

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о победе над Грецией (2:1) в товарищеском матче.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Я не позволю начать какие-либо обсуждения на тему Мануэля Нойера, даже если кто-то попытается это сделать. После ошибки легко сказать, что дело в Ману. Но это не была серия ошибок. Он сделал три хороших сэйва, всё в порядке.

    В первом тайме мы часто теряли мяч. Такое случилось впервые за долгое время, и это часто приводило к контратакам. Кроме того, мы слишком много играли через центр и действовали слишком медленно, когда владели мячом. Об этом мы поговорили в перерыве. Во втором тайме остроты было куда больше. Победа важна для общей атмосферы, это было заметно по реакции стадиона. И она была заслуженной», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

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