Мусаев продлил контракт с «Краснодаром»

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
Срок предыдущего соглашения с главным тренером «Краснодара» истекал в конце сезона-2023/2024, дата окончания нового контракта — 31 мая 2026 года.
«Мурад Мусаев — рекордсмен по количеству матчей у руля "Краснодара" (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича черно-зеленые выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/2024 завоевали серебряные медали РПЛ», — написано в заявлении клуба.
«Краснодар» завершил прошедший чемпионат России на втором месте. Команда набрала 56 очков за 30 матчей.