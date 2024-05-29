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    Мусаев продлил контракт с «Краснодаром»

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    «Краснодар» продлил контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Срок предыдущего соглашения с главным тренером «Краснодара» истекал в конце сезона-2023/2024, дата окончания нового контракта — 31 мая 2026 года.

    «Мурад Мусаев — рекордсмен по количеству матчей у руля "Краснодара" (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича черно-зеленые выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/2024 завоевали серебряные медали РПЛ», — написано в заявлении клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» завершил прошедший чемпионат России на втором месте. Команда набрала 56 очков за 30 матчей.

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