Булыкин: Хочется, чтобы «Динамо» наказало «Зенит» и «Краснодар» за плохую чемпионскую гонку

Бывший форварди сборной Россиивысказался о борьбе за золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

«Динамо — фаворит чемпионской гонки. "Бело‑голубым" достаточно сыграть вничью, что сильно упрощает задачу. Самое главное, чтобы из‑за этого команда не расслабилась. Иногда это играет злую шутку, но надеюсь, что не в этот раз. Хочется, чтобы "Динамо" наказало "Зенит" и "Краснодар" за плохую чемпионскую гонку с их стороны. Многие болельщики, не только "Динамо", хотят, чтобы московский клуб наконец выиграл чемпионат», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Перед заключительным туром РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» (54 очка).