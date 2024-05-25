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    Булыкин: Хочется, чтобы «Динамо» наказало «Зенит» и «Краснодар» за плохую чемпионскую гонку

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    Бывший форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Динамо — фаворит чемпионской гонки. "Бело‑голубым" достаточно сыграть вничью, что сильно упрощает задачу. Самое главное, чтобы из‑за этого команда не расслабилась. Иногда это играет злую шутку, но надеюсь, что не в этот раз. Хочется, чтобы "Динамо" наказало "Зенит" и "Краснодар" за плохую чемпионскую гонку с их стороны. Многие болельщики, не только "Динамо", хотят, чтобы московский клуб наконец выиграл чемпионат», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

    Перед заключительным туром РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» (54 очка).

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