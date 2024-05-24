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    Евро-2024 U17. Португалия разбила Англию, Франция одолела Испанию

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    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Португалии разгромила команду Англии со счетом 4:1.

    Португалия U17
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    Португалия U17

    На дубль Родриго Моры и голы Габриэла Сильвы и Афонсо Патрао англичане смогли ответить только точным ударом Майка Мура.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Португалия U17 — Англия U17 — 4:1 (1:1)

    В параллельной игре сборная Франции вырвала победу у команды Испании со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча на 86-й минуте стал Энцо Молебе.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Франция U17 — Англия U17 — 1:0 (0:0)

    Таким образом, Португалия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы D. У Англии и Франции по 3 балла, у Испании нет зачетных пунктов.

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