Евро-2024 U17. Португалия разбила Англию, Франция одолела Испанию

В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Португалии разгромила команду Англии со счетом 4:1.

На дубль Родриго Моры и голы Габриэла Сильвы и Афонсо Патрао англичане смогли ответить только точным ударом Майка Мура.

Евро-2024 U17. Групповой этап Португалия U17 — Англия U17 — 4:1 (1:1)

В параллельной игре сборная Франции вырвала победу у команды Испании со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча на 86-й минуте стал Энцо Молебе.

Евро-2024 U17. Групповой этап Франция U17 — Англия U17 — 1:0 (0:0)

Таким образом, Португалия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы D. У Англии и Франции по 3 балла, у Испании нет зачетных пунктов.