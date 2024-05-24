Евро-2024 U17. Португалия разбила Англию, Франция одолела Испанию

Португалия U17 Фото: globallookpress.com
На дубль Родриго Моры и голы Габриэла Сильвы и Афонсо Патрао англичане смогли ответить только точным ударом Майка Мура.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Португалия U17 — Англия U17 — 4:1 (1:1)
В параллельной игре сборная Франции вырвала победу у команды Испании со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча на 86-й минуте стал Энцо Молебе.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Франция U17 — Англия U17 — 1:0 (0:0)
Таким образом, Португалия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы D. У Англии и Франции по 3 балла, у Испании нет зачетных пунктов.