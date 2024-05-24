Украинский полузащитник «Жироны» может продолжить карьеру в АПЛ

может покинутьэтим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в подписании украинского полузащитника заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги.

При этом пока неизвестно, намерена ли «Жирона» продавать Цыганкова в это межсезонье.

Как известно, каталонский клуб в следующем сезоне впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Цыганкова в 28 миллионов евро.

Цыганков провел в текущем чемпионате Испании 29 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.