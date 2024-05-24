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    Украинский полузащитник «Жироны» может продолжить карьеру в АПЛ

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    Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Виктор Цыганков
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    Виктор Цыганков

    По данным источника, в подписании украинского полузащитника заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги.

    При этом пока неизвестно, намерена ли «Жирона» продавать Цыганкова в это межсезонье.

    Как известно, каталонский клуб в следующем сезоне впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Цыганкова в 28 миллионов евро.

    Цыганков провел в текущем чемпионате Испании 29 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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