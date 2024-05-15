«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

УЕФА попросил владельцевпродать часть своей доли в каталонской, если они хотят, чтобы оба клуба участвовали в главном континентальном клубном турнире — Лиге чемпионов. Об этом сообщил The Times

«Жирона» может перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы, если City Football Group не сократит своё участие.

City Football Group владеет 100% «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Оба клуба прошли квалификацию в Лигу чемпионов в своих странах, но для участия в ней в следующем сезоне CFG придётся сократить свою долю в одном из них (и «Жирона» является очевидным выбором) до менее чем 30%.

Отмечается, что правила УЕФА о множественном владении клубами для европейских соревнований следующего сезона были разосланы клубам на этой неделе.