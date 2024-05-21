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    Англия U17 разгромила юниоров Франции на Евро-2024 U17

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    В матче группы D Англия U17 разгромила юниоров Франции со счетом 4:0.

    Англия U17
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    Англия U17

    В составе английской сборной дублем отметился полузащитник Мики Мур, который забил свои голы на 2-й и 39-й минутах встречи. Еще по голу забили Бэйли Дипепа на 34-й минуте и Итан Нванери на 51-й минуте.

    После этого матча Англия U17 занимает 1-е место в своей группе с 3 очками в активе. Юниоры Франции — на 4-й позиции без набранных очков.

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    В параллельном матче группы С Италия U17 обыграла Польшу U17 (2:0).

    У итальянцев голы забили Матиа Москони на 5-й минуте и Федерико Колетта на 72-й минуте.

    Италия U17 занимает 1-е место в своей группе с 3 баллами в копилке. Польша U17 — на 4-й позиции без очков.

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