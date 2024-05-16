Роналду: Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно

Нападающийподелился мыслями о том, как проходит его футбольная карьера.

«Я горжусь тем, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне. Это здорово и дает мне мотивацию продолжать.

Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно. Я делаю это и продолжаю делать. Считаю, это большое достижение», — сказал Роналду ESPN.

В нынешнем сезоне 39-летний нападающий провел 28 матчей за «Аль-Наср» в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 33 гола и сделал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Аль-Насра» хочет продлить контракт с Роналду до лета 2026-го года.