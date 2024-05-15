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    Слишкович: «Спартак» должен был побеждать «Балтику» со счетом 6:1

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    Временный тренер «Спартака» Владимир Слишкович после поражения от «Балтики» (0:1) в финале пути регионов Кубка России отказался отвечать на вопрос о составе команды.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «К сожалению, ваша работа — не выставлять состав, а обсуждать это. Состав определяю я. Если бы этот состав ничего не сделал, это одно, но это другое.

    Состав был лучший из возможных. Разве эти 11 игроков не создавали моменты? Все было. Но не было реализации.

    Выиграешь — гениален, проигрываешь — ничего не знаешь. Это так. Посмотрите игру и скажите, как должен был закончиться матч? 1:6. Так бывает, но это футбол», — приводит слова боснийского специалиста Sports.

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    • Напомним, «Спартак» впервые проиграл под руководством Слишковича. Перед этим была серия из семи матчей без поражений.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.

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