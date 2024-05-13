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    Один из ведущих клубов Саудовской Аравии хочет подписать тер Стегена

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    По информации Mundo Deportivo, в переходе тер Стегена заинтересован «Аль-Иттихад».

    Клуб из Джидды попытается подписать немецкого голкипера этим летом.

    Контракт 32-летнего тер Стегена с «Барсой» рассчитан до июня 2028 года, но не исключено, что каталонский клуб примет предложение саудовцев из-за сложной финансовой ситуации.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость тер Стегена в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 24 матча и пропустил 26 мячей.

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