Один из ведущих клубов Саудовской Аравии хочет подписать тер Стегена

Вратарь «Барселоны»может продолжить карьеру в чемпионате

По информации Mundo Deportivo, в переходе тер Стегена заинтересован «Аль-Иттихад».

Клуб из Джидды попытается подписать немецкого голкипера этим летом.

Контракт 32-летнего тер Стегена с «Барсой» рассчитан до июня 2028 года, но не исключено, что каталонский клуб примет предложение саудовцев из-за сложной финансовой ситуации.

Transfermarkt оценивает стоимость тер Стегена в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 24 матча и пропустил 26 мячей.