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    Эмери о матче с «Олимпиакосом»: Мы должны строить новый путь

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Олимпиакосом».

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Напомним, что в 1-м матче полуфинала греческая команда обыграла «Астон Виллу» со счетом 4:2.

    «Конечно, опыт всегда может помочь, будь ты успешен или нет. Но мы должны создавать, строить новый путь. Мы проиграли первый матч со счетом 2:4, будет сложно вернуться. Нам необходимо играть, думая о продолжении после 90 минут.

    План игры, который у нас был, не сработал, но ожидайте, что будет лучше. Конечно, здесь на выезде будет очень сложно, потому что атмосфера, поддерживающая хозяев поля, может быть более сложной.

    Этот вызов самый большой, с которым мы столкнёмся в этом году, играя в полуфинале», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

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    • Ответная игра между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» состоится сегодня, 9-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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