«Барселона» продаст одного из лидеров команды

решила выставить на трансфер атакующего полузащитника

По информации журналиста Жоакима Пиеры, каталонский клуб вынужден продать бразильского футболиста из-за серьезных финансовых проблем.

«Барселона» надеется получить за Рафинью 80 миллионов евро. В связи с этим руководство сине-гранатовых готово рассмотреть предложения из Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 26 матчей, забил пять мячей и сделал девять результативных передач. Кроме того, в активе 27-летнего вингера три гола и три результативные передачи в семи играх Лиги чемпионов.