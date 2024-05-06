Ассистент главного тренера «Аль-Насра»: Роналду — пример профессионального футболиста

Ассистент главного тренера «Аль-Насра»о прокомментировал игру 39-летнего португальского форварда саудовской команды

«Криштиану Роналду — это пример профессионального футболиста. Он много тренируется, и если вы посмотрите, как именно Криштиану это делает, вы будете потрясены. Когда приходишь на тренировку, Роналду уже там занимается, а когда тренировка заканчивается, он не уходит сразу. Трудолюбие, уважение к другим и жажда побед — вот что сделало его великим человеком. Это его сильная сторона.

Роналду — прирождённый лидер. Когда он выходит на поле, его партнёры по команде смотрят на него как на настоящего лидера», — приводит слова Северино Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 12 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.