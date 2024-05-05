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    «Бохум» обыграл «Унион» в результативном матче Бундеслиги

    «Унион» — «Бохум»: счет матча 3:4, обзор голов

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    «Бохум» одолел «Унион» (4:3) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Бохум»
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    «Бохум»

    В составе гостей дублем отметился защитник Максимилиан Виттек, который забил свои голы на 16-й и 31-й минутах встречи. Спустя всего 6 минут «Бохум» отметился и 3-м голом, отличился Кевен Шлоттербек.

    Еще один гол у гостей забил нападающий Филипп Хофман на 71-й минуте, этот мяч оказался победным.

    В составе «Униона» голы записали на свой счет Йорбе Вертессен на 59-й минуте, Крис Бедья на 63-й минуте и Бенедикт Холлербах на 75-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Бохум 3:4
    Голы: 0:1 Максимилиан Виттек (16'), 0:2 Максимилиан Виттек (31'), 0:3 Кевен Шлоттербек (37'), 1:3 Йорбе Вертессен (59'), 2:3 Крис Бедья (63'), 2:4 Филипп Хофман (71'), 3:4 Benedict Hollerbach (75') Унион: Фредерик Реннов, Кевин Фогт (Йорбе Вертессен, 46'), Данило Дуки, Диогу Лейте, Йосип Юранович, Робин Гозенс, Андраш Шчафер (Алекс Краль, 70'), Рани Хедира (Робин Кнохе, 89'), Лука Тусар (Крис Бедья, 46'), Кевин Фолланд (Бренден Ааронсон, 46'), Benedict Hollerbach Бохум: Мануэль Риман, Максимилиан Виттек (Tim Oermann, 68'), Бернардо, Кевен Шлоттербек, Иван Ордец, Феликс Пасслак (Кристиан Гамбоа, 89'), Кевин Штёгер, Матуш Беро (Эрхан Машович, 79'), Патрик Остерхаге, Филипп Хофман (Lukas Daschner, 79'), Мориц Брошински (Christopher Antwi-Adjei, 68') Предупреждение: Кристиан Гамбоа (90 + 5')

    После этого матча «Бохум» занимает 14-й позиции с 33 очками в активе. «Унион» — на 15-й позиции (30 баллов).

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