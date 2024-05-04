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    Талалаев сравнил игроков «Химок» с футболистами «Зенита»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе своей команды в результативном матче 31-го тура российской Первой лиги с «Соколом» (5:4).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Хорошая игра, понравилась зрителям. Мне тоже понравилось, как наша команда играла в атаке. Похвалил ребят, молодцы. Не удаётся нам, правда, избавиться от потери концентрации.

    Мои футболисты напоминают игроков "Зенита", извините за такое сравнение. Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает», — приводит слова Талалаева пресс-служба команды.

    После победы над «Соколом» «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 57-ю очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет против «Динамо» Махачкала 8-го мая.

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