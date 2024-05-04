Талалаев сравнил игроков «Химок» с футболистами «Зенита»

Главный тренервысказался о победе своей команды в результативном матче 31-го тура российской Первой лиги с(5:4).

«Хорошая игра, понравилась зрителям. Мне тоже понравилось, как наша команда играла в атаке. Похвалил ребят, молодцы. Не удаётся нам, правда, избавиться от потери концентрации.

Мои футболисты напоминают игроков "Зенита", извините за такое сравнение. Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает», — приводит слова Талалаева пресс-служба команды.

После победы над «Соколом» «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 57-ю очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет против «Динамо» Махачкала 8-го мая.