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    «Реал Сосьедад» дома одолел «Лас-Пальмас»

    «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Лас-Пальмас
    В матче 34-го тура Ла Лиги играли «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас». Встреча состоялась в Сан-Себастьяне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

    Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 71-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Лас-Пальмас 2:0
    Голы: 1:0 Алекс Суарес (автогол) (33'), 2:0 Шеральдо Бекер (45 + 1') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Альваро Одриосола (Ариц Элустондо, 79'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Хавьер Галан (Хон Арамбуру, 79'), Беньят Туррьентес, Микель Мерино, Брайс Мендес (Арсен Захарян, 71'), Микель Оярсабаль, Шеральдо Бекер (Такэфуса Кубо, 89'), Андре Силва (Андер Барренечеа, 71') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Дэйли Синкгравен (Серхи Кардона, 58'), Сауль Коко, Алекс Суарес, Кирьян Родригес, Максимо Перроне (Хавьер Муньос, 58'), Альберто Молейро, Мунир Эль-Хаддади (Сандро Рамирес, 58'), Бенито Рамирес (Fabio Gonzalez, 75'), Марвин Парк, Mika Marmol (Хулиан Араухо, 71') Предупреждения: Хавьер Галан (17'), Робен Ле Норман (40'), Серхи Кардона (67')

    «Реал Сосьедад» (54 очка) занимает шестое место в Ла Лиге.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Лас-Пальмас» (37) идет 14-м в турнирной таблице.

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