Слот уже принял решение по будущему Салаха

Будущий главный тренер «Ливерпуля», ныне возглавляющий «Фейеноорд», принял решение по будущему нападающегов английском клубе.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, нидерландский специалист «чрезвычайно заинтересован» в том, чтобы египетский форвард продолжил выступления в «Ливерпуле».

Салах перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро.