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    Слот уже принял решение по будущему Салаха

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    Будущий главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, ныне возглавляющий «Фейеноорд», принял решение по будущему нападающего Мохамеда Салаха в английском клубе.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, нидерландский специалист «чрезвычайно заинтересован» в том, чтобы египетский форвард продолжил выступления в «Ливерпуле».

    Салах перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

    Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро.

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