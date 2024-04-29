Карпин: Когда забил Комличенко, подумал, что — свершилось

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Почувствовал то, что и было на табло до этого, какой‑то сюрреализм был. У "Ростова" было всё: и игра, и моменты, но счет на табло этого не отображал. Когда забил Комличенко, подумал, что — свершилось.

Думал в перерыве, как это вообще возможно, глядя на игру в первом тайме. Как вообще можно было проигрывать 0:1?

Просто не забивали. Было бы плохо, если бы моментов не было, но они были. Когда‑нибудь должны были забить. Бывали игры, что в принципе не залетает ничего. Слава богу, создавали моменты и в конце концов залетело», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.