Аллегри: Гасперини очень хорошо справляется в «Аталанте»

Главный тренерподелился мнением о работе наставника

«Считаю, что Гасперини проделал и до сих пор проделывает отличную, серьёзную работу со своим клубом. При нём команда сильно прибавляет, а дела сейчас идут прекрасно: клуб пробился в полуфинал Лиги Европы и в финал Кубка Италии, а в чемпионате ведёт борьбу за выход в Лигу чемпионов. Гасперини очень хорошо справляется», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

Напомним, что «Ювентус» встретится с «Аталантой» в финале Кубка Италии. Матч между этими командами состоится 15-го мая.

Сегодня, 27-го апреля в 19:00 мск «старая синьора» сыграет против «Милана» в рамках 34-го тура Серии А. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.