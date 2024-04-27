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    Аллегри: Гасперини очень хорошо справляется в «Аталанте»

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Аталанта
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о работе наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Считаю, что Гасперини проделал и до сих пор проделывает отличную, серьёзную работу со своим клубом. При нём команда сильно прибавляет, а дела сейчас идут прекрасно: клуб пробился в полуфинал Лиги Европы и в финал Кубка Италии, а в чемпионате ведёт борьбу за выход в Лигу чемпионов. Гасперини очень хорошо справляется», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

    Напомним, что «Ювентус» встретится с «Аталантой» в финале Кубка Италии. Матч между этими командами состоится 15-го мая.

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