Игрок «Рубина» объяснил свою странную фразу про «денежки»

Полузащитник «Рубина»прокомментировал свою резонансную фразу после победы над(2:0) в матче РПЛ.

«"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил Безруков после игры в Санкт-Петербурге. Комитет по этике планирует рассмотреть высказывание игрока казанской команды.

«Вообще не ожидал, что будет такая реакция. У меня даже сейчас присутствует волнение. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс.

Почему не поняли эту шутку? Может быть, нервная концовка. Матч был напряженный, и эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, стычки.

Я всегда хотел стать чуть известнее другого Безрукова (смеется) У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович [Рахимов], Леонид Слуцкий. Натренировали (смеется).

Просто нужно понимать, с каким умыслом было сказано. Мы понимаем, когда человек в настроении, он может сказать одно, не подразумевая ничего плохого. На негативе можно лишнего сказать. Мы все люди мы можем что-то сказать.

Ребята в команде начали подкалывать. В начале сказали, что хорошо ответил, а потом говорят — походишь по шоу, годик у тебя будет.

Допускаю ли, что может быть санкция? Когда начинали писать об этом я не верил в это. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры», — сказал Безруков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, но после поражения от «Рубина» (0:2) опережает «Краснодар» всего лишь на одно очко.