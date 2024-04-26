ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Игрок «Рубина» объяснил свою странную фразу про «денежки»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин Зенит Краснодар РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал свою резонансную фразу после победы над «Зенитом» (2:0) в матче РПЛ.

    Руслан Безруков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Безруков

    «"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил Безруков после игры в Санкт-Петербурге. Комитет по этике планирует рассмотреть высказывание игрока казанской команды.

    «Вообще не ожидал, что будет такая реакция. У меня даже сейчас присутствует волнение. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс.

    Почему не поняли эту шутку? Может быть, нервная концовка. Матч был напряженный, и эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, стычки.

    Я всегда хотел стать чуть известнее другого Безрукова (смеется) У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович [Рахимов], Леонид Слуцкий. Натренировали (смеется).

  • Чемпионская гонка жива! «Зенит» неожиданно проиграл «Рубину»
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» в матче с «Рубином»
  • Вчера

    • Просто нужно понимать, с каким умыслом было сказано. Мы понимаем, когда человек в настроении, он может сказать одно, не подразумевая ничего плохого. На негативе можно лишнего сказать. Мы все люди мы можем что-то сказать.

    Ребята в команде начали подкалывать. В начале сказали, что хорошо ответил, а потом говорят — походишь по шоу, годик у тебя будет.

    Допускаю ли, что может быть санкция? Когда начинали писать об этом я не верил в это. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры», — сказал Безруков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Напомним, «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, но после поражения от «Рубина» (0:2) опережает «Краснодар» всего лишь на одно очко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге
  • «Монпелье» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет пятый матч подряд?
  • Рублев — Багнис. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры