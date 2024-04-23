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    Радимов: Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре московского «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1), а также заявил, что если бы красно-белые раньше расстались с Гильермо Абаскалем, то боролись бы за первое место в чемпионате.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Слишкович сумел внушить игрокам "Спартака", что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу. Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца.

    До сих пор не могу понять логику "Спартака", почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему всё это было не изменить раньше? Уверен, что "Спартак" бы боролся за первое место», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После победы в матче с ростовчанами, который прошёл 21 апреля, футболисты московского «Спартака» набрали 38 очков. Красно-белые по итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.

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