Бояринцев о разгромной победе «Спартака»: «Ростов» пошел ва-банк и пропустил на контратаках

Экс-полузащитниквысказался о разгромной победе «красно-белых» в матче 25-го тура РПЛ с(5:1).

«Спартак однозначно в матче с "Ростовом" заслужил победу. Не обошлось без доли везения, но "Спартак" заставлял ошибаться "Ростов", а потом наказывал. Если брать всю игру, то "Спартак" полностью переиграл "Ростов" по настрою и самоотдаче.

Лидеров "Ростова" практически не было видно в этой игре. Глебов потерялся, а ряд других атакующих игроков выпали из игры. Это заслуга "Спартака" в мобильности, которую команда продемонстрировала.

"Ростов" в первом тайме не уступал и даже имел преимущество, но ключевым моментом стал грамотно выстроенный прессинг "Спартака", который привёл ко второму голу. А также определённое давление привело к счёту 3:1, который дал хорошее преимущество красно-белым.

Затем "Ростов" пошёл ва-банк и отыгрываться, отсюда и пропущенные мячи на контратаках. Что касается ошибок, то футбол без ошибок не бывает», — сказал Бояринцев Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против ЦСКА 25-го апреля.