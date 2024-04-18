Москалев рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов назначен на матч «Зенит» — «Оренбург»

19 апреля (пятница)
«Краснодар» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.
20 апреля (суббота)
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.
21 апреля (воскресенье)
«Пари НН» — «Динамо»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Хральцов.
«Сочи» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.