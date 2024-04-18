Стало известно, когда Нагельсман определится с будущим

Главный тренер сборной Германииведет переговоры с. Об этом сообщил агент 36-летнего специалиста Фолькер Штрут.

Нагельсман с осени 2023-го возглавляет сборную Германии, но его контракт с Немецким футбольным союзом рассчитан только до лета этого года.

«Сейчас все задают мне один и тот же вопрос: Вернется ли Нагельсман в "Баварию"?» или Что он будет делать? Это будет определено в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней.

Было бы абсолютной глупостью утверждать, что мы не контактируем с заинтересованными сторонами.

Но я могу сказать одно — это не только «Бавария». Сказать, что мы не ведем обсуждение было бы издевкой над СМИ. Конечно, обсуждение ведется. Сам Юлиан также заявил, что он, вероятно, примет решение о своем будущем в апреле«, — сказал Штрут в подкасте Spielmacher-der EM.

Напомним, Нагельсман уже работал в "Баварии" с июля 2021-го по март 2023 года.