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    Стало известно, когда Нагельсман определится с будущим

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ведет переговоры с «Баварией». Об этом сообщил агент 36-летнего специалиста Фолькер Штрут.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Нагельсман с осени 2023-го возглавляет сборную Германии, но его контракт с Немецким футбольным союзом рассчитан только до лета этого года.

    «Сейчас все задают мне один и тот же вопрос: Вернется ли Нагельсман в "Баварию"?» или Что он будет делать? Это будет определено в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней.

    Было бы абсолютной глупостью утверждать, что мы не контактируем с заинтересованными сторонами.

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    • Но я могу сказать одно — это не только «Бавария». Сказать, что мы не ведем обсуждение было бы издевкой над СМИ. Конечно, обсуждение ведется. Сам Юлиан также заявил, что он, вероятно, примет решение о своем будущем в апреле«, — сказал Штрут в подкасте Spielmacher-der EM.

    Напомним, Нагельсман уже работал в "Баварии" с июля 2021-го по март 2023 года.

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