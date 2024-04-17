Дембеле: Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы

Форвардпрокомментировал победу над(4:1).

«Все верили, что мы можем пройти в полуфинал, даже несмотря на поражение со счетом 2:3 в первом матче.

Мы не сдавались, понимали, что забьем на выезде. Мы работали на протяжении всей недели с тренером, в том числе над тактикой. Тактика была великолепной.

Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы. Мы продолжали верить.

Что касается выхода в полуфинал, это большое событие. В прошлый раз, когда мы играли в полуфинале, мы дошли до финала и надеемся сделать то же самое и добраться до "Уэмбли", где пройдет финал», — цитирует Дембеле пресс-служба УЕФА.

По сумме 2-х встреч (2:3, 4:1) ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии».