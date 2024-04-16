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    Экс-игрок «Урала»: Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу

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    Полузащитник «Цанчжоу» Георгий Жуков прокомментировал информацию о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Китае.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Сообщалось, что Дзюба может стать игроком китайского «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

    «Я не знаю, чего хочет Дзюба, но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату.

    Да и Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст. Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба — решать, на опыте.

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    • Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба. Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая», — приводит слова Жукова «Чемпионат».

    Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Жуков ранее играл в России за екатеринбургский «Урал».

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