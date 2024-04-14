ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуКапризный карапуз
  • 10:38
    • Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • 08:39
    • Алекс Перейра сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
  • 07:18
    • Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал новым обладателем пояса BMF
  • 06:20
    • Царукян выиграл у Оливейры раздельным решением
    Все новости спорта

    Болельщики «Краснодара» установили рекорд посещаемости стадиона на матче с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар».

    «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»

    Гости выиграли со счетом 2:1. На игре присутствовали 35 249 человек. Это новый рекорд посещаемости стадиона, сообщает пресс-служба «Краснодара».

    Предыдущий рекорд был установлен 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и испанской «Валенсией». Тогда игру посетили 35 074 человека. Команды сыграли вничью — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет таблицу, записав в свой актив 47 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» пора просыпаться
  • «Урал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Байер» обыграет «Вердер» и станет чемпионом Германии?
  • «Байер» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ростов» настроен только на победу
  • «Факел» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры