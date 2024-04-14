Болельщики «Краснодара» установили рекорд посещаемости стадиона на матче с «Зенитом»

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура РПЛ между. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар».

Гости выиграли со счетом 2:1. На игре присутствовали 35 249 человек. Это новый рекорд посещаемости стадиона, сообщает пресс-служба «Краснодара».

Предыдущий рекорд был установлен 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и испанской «Валенсией». Тогда игру посетили 35 074 человека. Команды сыграли вничью — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет таблицу, записав в свой актив 47 очков.