Ледяхов: Абаскаль — не уровень «Спартака»

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака»оценил уровень нынешнего главного тренера красно-белых — 34-летнего испанца

«Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба "Спартак". По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из неё максимум. У Абаскаля это не получается.

Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава», — сказал Ледяхов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московский «Спартак» с июня 2022 года. В текущей турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают шестое место, набрав 35 очков в 22 матчах.