Пименов: Две ошибки Лещука привели к поражению «Динамо»

Экс-игрокподвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

«Московское "Динамо" в матче со "Спартаком" контролировало игру и создало много моментов, но две ошибки Лещука привели к поражению. Первая ошибка дала импульс "Спартаку", после чего команда была окрылена и поймала кураж.

Отрыв в шесть очков от "Динамо" — хороший задел для питерцев», — сказал Пименов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся 7 апреля. Подопечные Марцела Лички сейчас идут на 3-м месте в таблице, а красно-белые располагаются на 6-й строчке.