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    Нагельсман прокомментировал вероятное возвращение в «Баварию»

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, станет ли он главным тренером «Баварии».

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «На руках у меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Полагаю, всё принять во внимание, всё обсудить — это вполне нормально.

    Следом в какой-то момент у меня будет решение, сейчас же назвать точную дату я не могу. Я думаю, что в какой-то момент могут появиться какие-то варианты, но к текущему моменту мне не поступали предложения, которые я мог бы подписать.

    Я всё ещё нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Юлиан Нагельсман был тренером мюнхенской «Баварии» с 2021 по 2023 год. С сентября 2023 года он возглавляет сборную Германии. Контракт 36-летнего специалиста с Бундестим заканчивается 30 июня 2024 года.

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