Нагельсман прокомментировал вероятное возвращение в «Баварию»

Главный тренер сборной Германииответил на вопрос, станет ли он главным тренером

«На руках у меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Полагаю, всё принять во внимание, всё обсудить — это вполне нормально.

Следом в какой-то момент у меня будет решение, сейчас же назвать точную дату я не могу. Я думаю, что в какой-то момент могут появиться какие-то варианты, но к текущему моменту мне не поступали предложения, которые я мог бы подписать.

Я всё ещё нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь и таблица Бундеслиги

Юлиан Нагельсман был тренером мюнхенской «Баварии» с 2021 по 2023 год. С сентября 2023 года он возглавляет сборную Германии. Контракт 36-летнего специалиста с Бундестим заканчивается 30 июня 2024 года.