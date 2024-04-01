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    Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля
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    «Кубань» ушла от поражения в матче с «Динамо»

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    В заключительном матче 25-го тура Первой лиги «Кубань» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью со счетом 1:1.

    Илья Грузнов
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    Илья Грузнов

    Гости первыми открыли счет на 10-й минуте. Отличился нападающий Сердер Сердеров, для него это седьмой мяч в чемпионате.

    Во втором тайме преимуществом владело «Динамо», но «Кубани» удалось сравнять счет и уйти от поражения. Забитым мячом отметился форвард Илья Грузнов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Динамо-Махачкала 1:1
    Голы: 0:1 Serderov S. (10'), 1:1 Илья Грузнов (73') Кубань: Дмитрий Терновский, Игорь Леонтьев, Сослан Таказов, Ленар Фаттахов, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Игорь Соколов, Илья Грузнов, Kenfack O., Musaev L., Zhilov I. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Ленар Фаттахов (2'), Musaev L. (45+3')

    В следующей игре «Кубань» будет гостить у «Черноморца». «Динамо» примет «Енисей».

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