«Кубань» ушла от поражения в матче с «Динамо»

Илья Грузнов Фото: pfckuban.ru
Гости первыми открыли счет на 10-й минуте. Отличился нападающий Сердер Сердеров, для него это седьмой мяч в чемпионате.
Во втором тайме преимуществом владело «Динамо», но «Кубани» удалось сравнять счет и уйти от поражения. Забитым мячом отметился форвард Илья Грузнов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Динамо-Махачкала 1:1
Голы: 0:1 Serderov S. (10'), 1:1 Илья Грузнов (73') Кубань: Дмитрий Терновский, Игорь Леонтьев, Сослан Таказов, Ленар Фаттахов, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Игорь Соколов, Илья Грузнов, Kenfack O., Musaev L., Zhilov I. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Ленар Фаттахов (2'), Musaev L. (45+3')
В следующей игре «Кубань» будет гостить у «Черноморца». «Динамо» примет «Енисей».