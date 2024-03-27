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    Польша по пенальти переиграла Уэльс и пробилась на Евро-2024

    Уэльс — Польша: счет матча 0:0, по пенальти 4:5, обзор голов

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    Сборные Уэльса и Польше не смогли выявить сильнейшего в основное время матча квалификации на Евро-2024.

    сборная Польши
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    сборная Польши

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0. В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты из Польши — 5:4.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь A
    Уэльс — Польша 0:0
    Уэльс: Дэнни Уорд, Крис Мепэм, Джо Родон, Бен Дэвис, Коннор Робертс (Дэвид Брукс, 84'), Неко Уильямс, Джордан Джеймс, Этан Ампаду, Гарри Уилсон, Бреннан Джонсон (Даниэль Джеймс, 70'), Киффер Мур Польша: Войцех Щенсны, Якуб Кивёр, Павел Давидович, Ян Беднарек (Бартош Саламон, 79'), Никола Залевский, Пётр Зелиньски (Себастьян Шиманьски, 101'), Бартош Слиш, Якуб Пётровский (Тарас Романчук, 106'), Пшемыслав Франковский, Роберт Левандовски, Кароль Свидерский (Кшиштоф Пёнтек, 80') Предупреждения: Якуб Пётровский (51'), Джордан Джеймс (55'), Никола Залевский (72'), Крис Мепэм (98'), Крис Мепэм (120 + 1')

    Таким образом, главная команда Польши пробилась на Евро-2024, где на групповой стадии сыграет с Францией, Нидерландами и Австрией.

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