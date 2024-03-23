Сенегал победил Габон, Венгрия была сильнее Турции

Доминик Собослаи Фото: globallookpress.com
Сенегал на своем поле разгромил Габон со счетом 3:0.
Голы забивали Микаил Файе (44-я минута), Садио Мане (90+2-я). Первый же мяч был забит в результате автогола на 12-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Сенегал — Габон 3:0
Голы: 1:0 Аарон Аппиндангойе (автогол) (12'), 2:0 Mikayil Faye (44'), 3:0 Садио Мане (90 + 2')
Венгрия дома обыграла с минимальным счетом Турцию — 1:0.
Единственный мяч на 48-й минуте с пенальти забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Венгрия — Турция 1:0
Гол: 1:0 Доминик Собослаи (пенальти) (48') Предупреждения: Самет Акайдын (58'), Жолт Надь (87')