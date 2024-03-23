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    Сенегал победил Габон, Венгрия была сильнее Турции

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Сенегала Сборная Венгрии Сборная Турции Футбол Турции
    Завершились две товарищеских встречи с участием национальных сборных.

    Доминик Собослаи
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    Доминик Собослаи

    Сенегал на своем поле разгромил Габон со счетом 3:0.

    Голы забивали Микаил Файе (44-я минута), Садио Мане (90+2-я). Первый же мяч был забит в результате автогола на 12-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Сенегал — Габон 3:0
    Голы: 1:0 Аарон Аппиндангойе (автогол) (12'), 2:0 Mikayil Faye (44'), 3:0 Садио Мане (90 + 2')

    Венгрия дома обыграла с минимальным счетом Турцию — 1:0.

    Единственный мяч на 48-й минуте с пенальти забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Венгрия — Турция 1:0
    Гол: 1:0 Доминик Собослаи (пенальти) (48') Предупреждения: Самет Акайдын (58'), Жолт Надь (87')
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