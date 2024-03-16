Примера. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Хетафе» примет «Жирону», «Атлетико» — «Барселона»

Матчи 29-го тура чемпионата Испании пройдут с 15 по 17 марта

«Реал Сосьедад» — «Кадис» 2:0

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах победил «Кадис» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Микель Мерино и Арсен Захарян, который вышел на поле только за 2 минуты до гола. Для российского полузащитника этот гол стал первым в футболке команды из Сан-Себастьяна.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Кадис 2:0 Голы: 1:0 Микель Мерино (28'), 2:0 Арсен Захарян (69') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Робен Ле Норман, Хавьер Галан (Киран Тирни, 46'), Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди (Беньят Туррьентес, 75'), Микель Мерино, Такэфуса Кубо (Арсен Захарян, 67'), Микель Оярсабаль (Андре Силва, 75'), Шеральдо Бекер (Хон Магунаселайя, 84') Кадис: Херемиас Ледесма, Хавьер Эрнандес (Лукас Пирес, 82'), Виктор Чуст, Айхам Усу, Исаак Карселен, Рубен Алькарас, Роберт Наварро (Дарвин Мачис, 83'), Хуанми (Серхио Гвардиола, 87'), Максимилиано Гомес (Крис Рамос, 34'), Рубен Собрино (Брайан Окампо, 86'), Romenigue Kouame Предупреждения: Хавьер Галан (45'), Мартин Субименди (45 + 2'), Робен Ле Норман (71'), Крис Рамос (71')

Календарь и таблица испанской Примеры

По итогам этого матча «Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место. У «Кадиса» 22 очка и 18-я строчка.

«Мальорка» — «Гранада»

суббота, 16 марта, 16:00 мск

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«Осасуна» — «Реал»

суббота, 16 марта, 18:15 мск

«Хетафе» — «Жирона»

суббота, 16 марта, 20:30 мск

«Атлетик» — «Алавес»

суббота, 16 марта, 23:00 мск

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» — «Сельта»

воскресенье, 17 марта, 16:00 мск

«Лас-Пальмас» — «Альмерия»

воскресенье, 17 марта, 18:15 мск

«Вильярреал» — «Валенсия»

воскресенье, 17 марта, 18:15 мск

«Райо Вальекано» — «Бетис»

воскресенье, 17 марта, 20:30 мск

«Атлетико» — «Барселона»

воскресенье, 17 марта, 23:00 мск